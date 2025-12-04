scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 4 December 2025: मूलांक 6 वालों के लाभ में वृद्धि बनी रहेगी, बड़ों की आज्ञा का पालन रखेंगे

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 4 December 2025:  करियर कारोबार में बेहतर स्थिति बनाए रहेंगे.  भावनात्मक विषयों में समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे.  करीबियों से भेंट होगी.  रिश्तों में अनुकूलन रहेगा.  शुभ सूचना मिल सकती है.  

नंबर 6- 4 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है.  आज का दिन अंक 6 के लिए चहुंओर बेहतर अवसर बने रहने और घर में सुखकर स्थिति बढ़ाने में सहयोगी है.  निजी विषयों पर ध्यान देंगे.  औद्योगिक प्रयास बल पाएंगे. इच्छित परिणामों से उत्साह बढ़ेगा.  करियर कारोबार में बेहतर स्थिति बनाए रहेंगे.  भावनात्मक विषयों में समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे.  करीबियों से भेंट होगी.  रिश्तों में अनुकूलन रहेगा.  शुभ सूचना मिल सकती है.  शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति आकर्षक होते हैं.  महत्वहीन बातों को अनोखा करने की कोशिश बनाए रखते हैं.  रुटीन साधारण होता है.  आज इन्हें एकाग्रता बनाए रखना है.  लोभ प्रलोभन से दूर रहेंगे.  बहस में नहीं पड़ें. 

मनी मुद्रा- कामकाज का स्तर अपेक्षानुरूप होगा.  लाभ में वृद्धि बनी रहेगी.  करियर कारोबार मं तेजी बनाए रखेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे.  समकक्ष सहयोगी होंगे.  वाणिज्यिक चर्चा में प्रभावी रहेंगे.  करियर व्यापार में निरंतरता से आगे बढ़ेंगे.  संपर्क सामंजस्य बढ़ाएंगे.  साख प्रभाव का लाभ उठाएंगे.  सक्रियता बढ़ाने पर जोर होगा. 

पर्सनल लाइफ- शुभ सूचनाएं मिलेंगी.  प्रेम स्नेह और समर्थन पाएंगे.  घर परिवार में सामंजस्य रखेंगे.  रिश्तों को मजबूत बनाएंगे.  सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे.  बड़ों की आज्ञा का पालन रखेंगे.  खुशी बढ़ाएंगे.  सुख सौख्य का ध्यान रखेंगे.  मित्रों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. 

हेल्थ एंड लिविंग- संतुलन बनाए रखेंगे.  परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे.  स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.  खानपान पर फोकस रहेगा.  सभी प्रभावित रहेंगे.  मनोबल उूंचा होगा. 

फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- आत्मनियंत्रण रखें.  कमतर से दूरी बनाएं.  सरल सहज रहें. 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

