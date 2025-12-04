Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 4 December 2025: मूलांक 5 वाले लोगों की बातों में नहीं आएंगे, जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे

नंबर 5- 4 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. अंक 5 के लिए आज का दिन हितसरंक्षण में सहयोगी है. निजी जीवन में संवार रहेगा. चहुंओर सफलता के संकेत बने रहेंगे. अपनों से संबंध संवारेंगे. उद्योग व्यवसाय में तेजी बनी रहेगी. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. सौदे समझौते में सफल होंगे. कामकाज पर फोकस रहेगा. सभी की मदद पाएंगे. वातावरण की सहजता का लाभ उठाएंगे. व्यवस्थागत कार्यों पर ध्यान देंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति भेंट व संवाद में सहजता बनाए रखते हैं. प्रतिभा से अपनी जगह बनाते हैं. आज इन्हें पहल पराक्रम को बढ़ावा देना है. परिस्थितियां पक्ष में रहेंगी. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. मेलजोल सद्भाव बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर में अनुकूलन बना रहेगा. उद्योग व्यापार में लाभ बढ़ेगा. पद वृद्धि के संकेत हैं. आर्थिकी उम्मीद से अच्छी रहेगी. वाणिज्यिक प्रयास बढ़ाएंगे. अनुभव का लाभ लेंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. व्यवसाय में गतिशीलता रहेगी. सकारात्मक प्रस्ताव मिलेंगे. नौकरीपेशा प्रभावी रहेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगा. रिश्तों में सुधार आएगा. संबंध सुखकर रहेंगे. सबसे तालमेल बनाए रखें. प्रियजन सहयोगी होंगे. तर्क बहस से बचें. पारिवारिक मामलों में विनय विवेक से निर्णय लेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सरलता बढ़ाएंगे. अपनों का समर्थन पाएंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सबसे बनाकर चलेंगे. भूल को क्षमा करेंगे. अहंकार में नहीं आएंगे. वचन निभाएंगे. आशंका से मुक्त रहेंगे. वातावरण सुखद रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा .

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 8

फेवरेट कलर- आंवला समान

एलर्ट्स- भ्रम व दिखावे से बचें. आवेश में न आएं. पूर्वाग्रह छोड़ें.

