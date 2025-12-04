Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 4 December 2025: मूलांक 4 वाले समय प्रबंधन पर बल देंगे, गतिविधियों में तेजी रखेंगे

नंबर 4- 4 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. अंक 4 के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणामों में वृद्धि करने वाला है. महत्वपूर्ण मामलों में फोकस बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग की भावना रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सफलता प्रतिशत संवारेंगे. प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहेगा. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. निजी मामलों में सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे. अपनों की अनदेखी से बचेंगे. कार्य विस्तार पर बल रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति सूचनाओं का बेहतर इस्तेमाल करते है. तार्किक व चिंतनशील होते हैं. आज इन्हें तेजी बनाए रखना है. घर परिवार में सबको साथ लेकर चलेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. लाभ एवं प्रभाव बढ़ाए रखेंगे. सहज संकोच दूर होगा.

मनी मुद्रा- पेशेवर श्रेष्ठता बनाए रखेंगे. चहुंओर शुभता सहजता बढ़ेगी. नीति नियमों पर जोर देंगे. कौशल और अनुभव का लाभ मिलेगा. कारोबारी विषयों में सहजता दिखाएंगे. जिम्मेदारी से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य का ध्यान रखेंगे. अवसर भुनाएंगे. अप्रत्याशित लाभ बढ़त सकता है. व्यवस्था पर नियंत्रण रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के मामले सुखद रहेंगे. भेंटवार्ता में अनुकूलन रहेगा. रिश्तों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. बड़ों का सम्मान रखेंगे. अपनों संग समय बिताएंगे. संबंध बेहतर रहेंगे. निजी मामलों में सुधार आएगा. भावनात्मक नियंत्रण रहेगा. मित्र सहयोगी रहेंगे. प्रभावशाली बने रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- घर में सुख सौख्य रहेगा. खानपान एवं वाणी व्यवहार संवरेगा. करीबी प्रसन्न होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. अपनों को समय देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7

फेवरेट कलर- भूरा

एलर्ट्स- बड़प्पन रखे. सहकार से काम लें. सजगता बढ़ाए रहें. चूक न करें.

