Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 4 December 2025: मूलांक 3 वाले करियर कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे, पेशेवर लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे

नंबर 3- 4 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. अंक 3 के लिए आज का दिन कामकाज के लिए अच्छा है. उद्योग व्यापार में रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. अन्य मामलों में सजगता सक्रियता बढ़ाएंगे.  विनम्रता और सामजस्यता बनाए रखेंगे.  लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे.  महत्वपूर्ण चर्चा संवाद में संकोच बना रहेगा.  गुरु के अंक 3 के व्यक्ति जब तक स्वयं किसी बात से संतुष्ट नहीं होते तब अपना पक्ष नहीं रखते हैं. अनावश्यक बहस से दूर रहते हैं.  आज इन्हें घर परिवार के मामलों पर फोकस बढ़ाना है.  बातचीत में सहज रहें. सहकारिता बढ़ाएं.  सबसे जु़ड़कर चलें.  भ्रम व बहकावे से बचें.  व्यक्तिगत मामले मिलेजुले रहेंगे. 

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में स्पष्टता बनी रहेगी.  नियम पालन पर जोर रखेंगे.  पेशेवर लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. सहयोग समर्पण की कोशिश बनी रहेगी.  सहकार की भावना बढ़ाएंगे.  संबंधों का लाभ मिलेगा.  गतिशीलता बनाए रखेंगे. प्रयोग और अनुशासन बढ़ाएंगे.  करियर कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे.  प्रलोभन में आने से बचें. 

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों को समय देने की कोशिश होगी.  अपनों की इच्छा का सम्मान करें.  करीबियों की भावनाओं को समझें.  रिश्तों मेंं धैर्य दिखाएं.  मित्र की अनदेखी से बचें.  बात कहने में जल्दबाजी नहीं दिखाएं.  जल्द भरोसे में आने से बचें.  बहकावे व भटकाव की स्थिति टालें. 

हेल्थ एंड लिविंग- धैर्य व धर्म बनाए रखें.  आपसी समन्वय से आगे बढे़ं.  व्यवहार में अनुकूलन रहेगा.  सामंजस्यता बनाए रखेंगे.  व्यक्त्तित्व अच्छा रहेगा.  खानपान संवारें. 

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर- पीला

एलर्ट्सरह- तैयारी व तार्किकता बढ़ाएं.  निरंतरता रखें.  उतावली से बचें. 

---- समाप्त ----
