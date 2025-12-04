Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 4 December 2025: मूलांक 2 वाले सामंजस्यता बनाए रखेंगे, वाणिज्यिक उलझनें दूर होंगी

नंबर 2- 4 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 2 के लिए सभी कार्य उचित दिशा में आगे बढ़ाने में सहयोगी है. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे. सुख सुविधाएं बल पाएंगी. विविध प्रयास संवारेंगे. पेशेवर प्रभावशाली बने रहेंगे. लक्ष्यों को बखूबी साधेंगे. आत्मविश्वास बढ़त पर बना रहेगा. परिजन मददगार होंगे. जरूरी चर्चा संवाद आगे बढ़ा पाएंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति सरल स्वभाव के होते हैं. प्रेम स्नेह से सबको अपना बना लेते हैं. आज इन्हें मित्रों का साथ समर्थन प्राप्त होगा. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. नियमित योजनाएं आकार लेंगी. अपनों पर भरोसा रखेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बढ़ाएंगे.
मनी मुद्रा- वाणिज्यिक कार्यों को उचित दिशा देंगे. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाएंगे. लक्ष्य पर बल रहेगा. आर्थिक लाभ और विस्तार बल पाएगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. सभी का साथ समर्थन पाएंगे. पेशेवर प्रयासों से प्रभावित करेंगे. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे. वाणिज्यिक उलझनें दूर होंगी. उत्साहित बने रहेंगे.
पर्सनल लाइफ- संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. अतिथियों का आदर करेंगे. मित्रगण साथ सहकार बढ़ाएंगे. अपनों के सहयोग समर्थन की सोच बनी रहेगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. संपर्क संवाद में बेहतर रहेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. सहज बने रहेंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- चर्चा संवाद में सहज रहें. वार्ता में स्पष्टता बढ़ाएंगे. सबके सहयोग का भाव होगा. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व भव्य रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 8
फेवरेट कलर- ऑरेंज
एलर्ट्स- बड़ों की सुनें. करीबी की सलाह मानें. व्यक्तित्व पर ध्यान दें.