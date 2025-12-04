scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 4 December 2025: मूलांक 1 वाले स्वजनों परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे, सहकर्मियों का सहयोग रहेगा

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 4 December 2025: सभी क्षेत्रों में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. रिश्तों को संवारेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. संपर्क संवाद बढ़ाने में रुचि दिखाएंगे.  

Advertisement
X
one horoscope
one horoscope

नंबर 1- 4 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है.  अंक 1 के लिए आज का दिन शुभकार्यों को बढ़ावा देने वाला है.  सभी क्षेत्रों में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे.  जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.  रिश्तों को संवारेंगे.  यात्रा पर जा सकते हैं.  संपर्क संवाद बढ़ाने में रुचि दिखाएंगे.  सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति हर क्षेत्र में सहज संतुलन बनाए रखते हैं.  प्रत्येक कार्य व्यवस्थित ढंग से करते हैं.  आत्मअनुशासित होते हैं.  आज इन्हें व्यवस्था को मजबूत बनाना है.  पेशेवर कार्यों में रुचि बढ़ाना है.  स्वजनों परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे.  आदर्शवाद को बल मिलेगा. अपनों से सुख सूचनाएं साझा करेंगे.  टीम भावना पर जोर होगा.  तथ्यों पर बल बनाए रहेंगे. 

मनी मुद्रा- अधिकारियों से मदद बनी रहेगी.  प्रबंधन से तालमेल रहेगा.  सहकर्मियों का सहयोग रहेगा.  पेशेवर कार्यों में पहल बढ़ाएंगे.  आर्थिक वाणिज्यिक कार्यगति बेहतर रहेगी.  उल्लेखनीय लक्ष्य पाने की संभावनाएं बढ़ेंगी.  अनुभव और ज्ञान से सफलता पाएंगे.  सामंजस्यता रखेंगे.  सबको प्रभावित करेंगे. 

पर्सनल लाइफ- परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे.  भेंटवार्ता में उत्साह दिखाएंगे.  अपनों के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे.  स्नेह आदर से अपना पक्ष रखेंगे.  प्रियजनों की सुनेंगे.  स्वजनों का सम्मान बनाए रखेंगे.  करीबियों का साथ विश्वास पाएंगे.  प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे.  रिश्तेदारों से भेंट होगी. 

सम्बंधित ख़बरें

व्यापार में उच्चस्थिति बनाए रहेंगे, प्रबंधन बल पाएगा 
कारोबारी मामले गति पाएंगे, सूझबूझ से लाभ बढ़ाएंगे 
व्यवसायिक मामले पक्ष में रहेंगे, लाभ और विस्तार पर जोर बनाए रखेंगे 
जिम्मेदारों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे, आर्थिक मामलों में प्रभावशाली रहेंगे 
प्रतिभा संवार पाएगी, आर्थिक स्थिति संवरेगी 

हेल्थ एंड लिविंग- स्वयं पर ध्यान देंगे.  भागीदारी बढ़ाएंगे.  जोखिम उठाएंगे.  अनुकूलन रहेगा.  जीवनस्तर संवरेगा. खानपान आकर्षक रहेगा.  स्वास्थ्य संवरेगा. 

फेवरेट नंबर- 1 3 4 7 9

फेवरेट कलर- सिंदूरी

एलर्ट्स- विवादों व व्यर्थ वार्तालाप से दूर रहें.  संकल्प बनाए रखें.  आवेश में न आएं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement