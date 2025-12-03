Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 3 December 2025: व्यापार में उच्चस्थिति बनाए रहेंगे, प्रबंधन बल पाएगा

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 3 अप्रैल 2024 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. अंक 9 के लिए आज का दिन हितों के संरक्षण में अग्रिम स्थिति बनाए रखने वाला है. अधिकारियों से संवाद संवरेगा. पद प्रतिष्ठा व अनुकूलन बढ़े रहेंगे. कार्य व्यापार में उन्नति हासिल कर सकते हैं. पेशेवर निसंकोच आगे बढ़ेंगे. चहुंओर सकारात्मकता बनी रहेगी. सभी से सहजता समन्वय रखेंगे. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा. कार्यों में निरंतरता और शुभता रहेगी. करीबियों की खुशी बढ़ाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति मजबूत इरादों वाले होते हैं. व्रत संकल्प पूरा करते हैं. आज इन्हें कार्यगति में तेज रखना है. सकारात्मक गतिविधियों को बढ़ाएंगे. वातावरण में सुधार आएगा. बड़ों का सहयोग बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी गतिविधि में तेजी रहेगी. पेशेवर पक्ष बेहतर होगा. कारोबारी संबंधां पर फोकस रखेंगे. सफलता से उत्साहित रहेंगे. व्यापार में उच्चस्थिति बनाए रहेंगे. प्रबंधन बल पाएगा. योजनानुसार आगे बढ़ने की सोच रखेंगे. कार्यगति व निरंतरता में संवार लाएंगे. अनजान लोगों से दूरी रखें. तालमेल बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्रों और बंधुजनों संग वक्त बिताएंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. सबसे विनम्रता बनाए रहेंगे. परस्पर सहयोग का भाव बना रहेगा. परिवार में प्रेम स्नेह बढ़ेगा. प्रियजनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. स्वजनों की बातें ध्यान से सुनेंगे. रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे. सम्मान का भाव बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- जल्दबाजी न दिखाएं. गरिमा गोपनीयता पर ध्यान देंगे. करीबी भरोसेमंद रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. परिजन सहयोगी रहेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- गुड़ समान

एलर्ट्स- जोखिम लेने से बचें. व्यवस्था पर बल दें. स्पष्टता रखें.

