Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 3 December 2025: कारोबारी मामले गति पाएंगे, सूझबूझ से लाभ बढ़ाएंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 3 अप्रैल 2024 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. अंक 8 के लिए आज का दिन अपेक्षित स्थिति को बनाए रखेगा. करियर कारोबार में सहज गति से आगे बढ़ेंगे. अधिकारीवर्ग मददगार बना रहेगा. महत्वपूर्ण लोगों से मेल मुलाकात के मौके बनेंगे. रुटीन कार्य संवार पाएंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. सहकारिता का भाव बनाए रखेंगे. मित्रों सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सबका ख्याल रखते हैं. सहयोगी की मदद बनाए रखते हैं. आज इन्हें नीति नियम पर जोर रखना है. रुटीन बेहतर रखेंगे. घर में अनुकूलता रहेगी. संबंधियों का भरोसा जीतेंगे. प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी.

मनी मुद्रा- लाभ और प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. तेजी से कार्य करने की सोच रखेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियां बल पाएंगी. कारोबारी मामले गति पाएंगे. सूझबूझ से लाभ बढ़ाएंगे. उद्योग कार्यों को गति देंगे. लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी. पेशेवर विषय पक्ष में बने रहेंगे. कार्यविस्तार का जोर रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक पक्ष संवार पर बना रहेगा. निजी संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों को बेहतर बनाएंगे. सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. स्वजनां संग भ्रमण पर जा सकते हैं. प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी. सुधार बना रहेगा. सरप्राइज संभव है. अतिथिजनों का सत्कार करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सबको साथ लेकर बढेंगे. बड़प्पन की सोच होगी. प्रबंधन व व्यक्तित्व पर जोर देंगे. खानपान संवारेंगे. जीवनस्तर सुधरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- समुद्री

एलर्ट्स- बड़प्पन बनाए रखें. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें. व्यर्थ दखल से बचें.

