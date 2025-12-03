Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 3 December 2025: व्यवसायिक मामले पक्ष में रहेंगे, लाभ और विस्तार पर जोर बनाए रखेंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

और पढ़ें

नंबर 7- 3 अप्रैल 2024 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. अंक 7 के लिए आज का दिन उत्तम फलकारक है. कार्यगति सहज बनी रहेगी. योजनाएं नियमित गति से बढ़त पर बनाए रखेंगे. वातावरण में शुभता का संचार रहेगा. समता सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. करियर व्यापार पर फोकस रखेंगे. परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों को बल मिलेगा. भावनात्मक रूप मजबूत रहेंगे. पेशेवर मामलों में प्रबंधन बढ़ाएंगे. अतिउत्साह से बचेंगे. योजनाओं पर ध्यान देंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति स्वजनों पर भरोसा रखते हैं. निजी विषयों के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं. आज इन्हें तेजी रखना है. अनूठे प्रयासों को बनाए रहेंगे. निजी विषय संवारेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में पहल पराक्रम बढ़ाएंगे. पेशेवर सक्रियता दिखाएंगे. अतार्किक सौदों समझौतों से बचेंगे. विभिन्न कार्यों की रूपरेखा बनाएंगे. स्मार्टनेस बनाए रखेंगे. कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. व्यवसायिक मामले पक्ष में रहेंगे. लाभ एवं विस्तार पर जोर बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियां निभाने में आगे रहेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत मामलों में पहल पराक्रम से काम लेंगे. रिश्तों में धैर्य दिखाएंगे. वचन निभाने की कोशिश रहेगी. मेलजोल बढाने में रुचि लेंगे. वाणी व्यवहार साधने का प्रयास रहेगा. संपर्क संवाद में सहजता रखेंगे. परिवार में सुख रहेगा. प्रेम स्नेह के क्षण निर्मित होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवनशैली आकर्षक रहेगी. प्रभाविता में वृद्धि होगी. खानपान सामान्य रहेगा. व्यक्तित्व में सुधार होगा. विविध कार्यों से जुड़े रहेंगे. मनोबल बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 6 7 9

फेवरेट कलर्स- लहसुनिया

एलर्ट्स- अतिचिंता व तनाव से बचें. अफवाहों को अनदेखा करें.

---- समाप्त ----