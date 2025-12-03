Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 3 December 2025: जिम्मेदारों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे, आर्थिक मामलों में प्रभावशाली रहेंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 3 अप्रैल 2024 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 6 के लिए भाग्य को संवारने में सहयोगी है. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. चहुंओर सकारात्मकता बढ़ाएंगे. पेशेवरता को बढ़ावा देंगे. बड़ों से बनाकर चलेंंगे. करियर कारोबार में पेशेवरता अपनाएंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. कार्य व्यापार बेहतर बनाकर रखेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति कला-कौशल को बढ़ाने वाले और नवीन कार्यों को गति देने में सहज होते हैं. आधुनिक सुधारों के समर्थक होते हैं. इन्हें आज विविध प्रयास बढ़ाना है. व्यवस्था को मजबूत रखेंगे. संकोच दूर होगा. सामंजस्य बना रहेगा.

मनी मुद्रा- पेशेवर उम्दा स्थिति बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों में अपेक्षित लाभ पाएंगे. पद प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि संभव है. नीति नियमों का मान रखेंगे. जिम्मेदारों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. कार्यविस्तार की योजनाएं संवरेंगी. कारोबार में फोकस बढ़ाएंगे. अनुशासन अपनाएंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में अनुकूलन रहेगा. अतिथियों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. आयोजनों में शामिल होंगे. इच्छित सूचना संभव है. बंधुजनों से संबंध सुधरेंगे. मेलजोल में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- धैर्य और विश्वास बल पाएगा. आत्मसम्मान बढ़ेगा. निरंतरता बढ़ाएंगे. परिजनों का समर्थन रहेगा. मेहमान आएंगे. उत्साह मनोबल संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- फिरोजी

एलर्ट्स- अनैतिक कार्यों से दूरी रखें. अनुशासन बढ़ाएं. लक्ष्य साधें.

