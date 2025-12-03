Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 3 December 2025: प्रतिभा संवार पाएगी, आर्थिक स्थिति संवरेगी

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 3 अप्रैल 2024 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. अंक 5 के लिए आज का दिन उच्चाकांक्षाओं को बढ़ाने वाला है. चहुंओर अनुकूलता बनी रहेगी. वातावरण में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. कामकाजी मामलों में नवीन अनुबंध बनेंगे. करियर व्यापार में विश्वसनीयता बढ़ेगी. उल्लेखनीय प्रयास बल पाएंगे. व्यक्तिगत मामले पक्ष में रहेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. सभी का समर्थन बना रहेगा. बुध के अंक 5 के व्यक्ति विवेकपूर्ण व्यवहार बनाए रखते हैं. सूझबूझ से उचित जगह पाते हैं. आज इन्हें कार्यगति तेज रखना है. संपर्क बेहतर बना रहेगा. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा.

मनी मुद्रा- जिम्मेदारों से सामंजस्य बना रहेगा. बड़ों की बात को ध्यान से सुनेंगे. साहस पराक्रम पर जोर रखेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी. वाणिज्यिक विषयों में सहजता रखेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेंगे. प्रबंधकीय प्रशासकीय विषयों में प्रभावी रहेंगे. प्रतिभा संवार पाएगी. आर्थिकी संवरेगी.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में सुख का संचार बढ़ेगा. अपनों का साथ समर्थन बना रहेगा. खुशियां साझा करेंगे. एक दूसरे का विश्वास जीतेंगे. सुखद पल बनाए रखेंगे. प्रियजनों संग सुखद पल बिताएंगे. निजी संबंधों में सुधार बना रहेगा. संकोच में कमी आएगी. जरूरी बात साझा करेंगे. उत्साहित रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सहज सक्रियता बनाए रहेंगे. अतिथि का आदर करेंगे. खानपान आकर्षक होगा. आपसी भरोसा जीतेंगे. स्वास्थ्य संवार लेगा. संवाद पर जोर रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर्स- हरा

एलर्ट्स- बड़बोली से बचें. संपर्क संवाद बढ़ाएं. विनम्रता बनाए रहें.

