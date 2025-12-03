scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 3 December 2025: अनुभव और समझ से आगे बढ़ेंगे, नीति नियमों को अपनाएंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 3 December 2025: आर्थिक स्थिति संवार पाएगी. सक्रियता और साहस-पराक्रम बनाए रखेंगे. कार्यगति सुधार पर रहेगी. पेशेवरों का सहयोग पाएंगे. अनुभव और समझ से आगे बढ़ेंगे. नीति नियमों को अपनाएंगे.

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 3 अप्रैल 2024 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 4 के लिए शुभदायक है. लाभ का स्तर अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पद प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. बजट के अनुसार कार्य करेंगे. समकक्षों का सहयोग बना रहेगा. व्यक्तिगत रुटीन संवारेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. सीख सलाह बढ़ाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. पेशेवर विषयों में तैयारी दिखाएंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति व्यवस्थागत कमजोरियों को पहचानने और उनका लाभ लेने में तेज होते हैं. अपनी रणनीति को गोपनीय रखते हैं. आज इन्हें तेजी से कार्य करना है. निर्णय लेने में धैर्य बनाए रखेंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे. व्यवहारिकता बल पाएगा.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में तेज गति से आगे बढेंगे. विविध प्रयासों को संवारने की कोशिश होगी. लेनदेन में सहज सजग रहेंगे. आर्थिक स्थिति संवार पाएगी. सक्रियता और साहस-पराक्रम बनाए रखेंगे. कार्यगति सुधार पर रहेगी. पेशेवरों का सहयोग पाएंगे. अनुभव और समझ से आगे बढ़ेंगे. नीति नियमों को अपनाएंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी संबंधों में उतावली न दिखाएं. धैर्य और विश्वास बनाए रखें. वाणी व्यवहार में सहजता रहेगी. भेंटवार्ता में अतिभावुकता से बचें. निजी जीवन सहज रहेगा. प्रेम स्नेह में विश्वास बना रहेगा. मन के मामलों में असहजता से बचें. अपनों की खुशी के लिए प्रयास करें. संसाधन बढ़ाएं.

हेल्थ एंड लिविंग- जिम्मेदारों से सहजता बनाए रखें. करीबियों से संवाद बढ़ाएं. खानपान प्रभावी रहेगा. अतिथियों का आदर रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- गहरा भूरा

एलर्ट्स- भावावेश में न आएं. बड़ों का सानिध्य रखें. समय पर कार्य करें.

---- समाप्त ----
