Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 3 December 2025: जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, कार्य व्यापार में स्पष्टता रखेंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 3 अप्रैल 2024 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 3 के लिए श्रेष्ठ स्थिति का सूचक है. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर सफलता पाएंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. रिश्तों व संबंधों में मिठास रहेगी. प्रेम में अनुकूलता बनाए रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों में पहल पराक्रम बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट संभव है. सूझबूझ और समन्वय से निर्णय लेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति बिना तथ्य के कोई बात नहीं कहते हैं. पूरे प्रमाणों के साथ अपना पक्ष रखते हैं. वाणिज्यिक सूझबूझ अच्छी होती है. सबका भरोसा बनाए रखते हैं. आज इन्हें मनोबल व सहकारिता बढ़ाए रखना है. सहभागिता पर बल रहेगा.

मनी मुद्रा- आर्थिक विषयों पर फोकस बढ़ा रहेगा. लाभ पक्ष बेहतर होगा. कारोबार बढ़त पाएगा. धन संपत्ति के मामले संवरेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. कार्य व्यापार में स्पष्टता रखेंगे. कार्य व्यवसाय में हित बना रहेगा. संपर्क संवाद व प्रबंधन पर ध्यान देंगे. सहज संकोच दूर होगा.

पर्सनल लाइफ- सभी से प्रेम और स्नेह रखेंगे. बड़ों का आदर सम्मान करेंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ाएंगे. कोमल भावनाएं बल पाएंगी. प्रेम संबंधों में अनुकूलन रहेगा. मित्रगण समर्थन में रहेंगे. अतिथियों का सम्मान रखेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. अपनों के लिए प्रयास रखेंगे संबंधों में सुधार होगा. सबसे मेलजोल बढ़़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वादविवाद को टालें. बड़प्पन बनाए रखें. सबकी खुशी बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा. लोगों का भरोसा जीतेंगे. शैली आकर्षक रहेगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर्स- लेमन कलर

एलर्ट्स- जिद व अहंकार न दिखाएं. निर्णय लेने में सहज रहें. आत्मनियंत्रण बढ़ाएं.

