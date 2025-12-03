scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 3 December 2025: व्यक्तिगत संबंध प्रगाढ़ होंगे, बड़प्पन की सोच रहेगी

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 3 December 2025: मन के मामले बेहतर बने रहेंगे. व्यक्तिगत संबंध प्रगाढ़ होंगे. बड़प्पन की सोच रहेगी. स्वजनों के साथ समय बिताएंगे. प्रियजन से भेंट संभव है. सहजता समता बनाए रहेंगे. रिश्ते संवारेंगे.

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 3 अप्रैल 2024 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 1 के लिए आनंदकारी है. आसपास का वातावरण सुखकर बना रहेगा. निजी मामलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. समता सामंजस्यता का भाव बनाए रहेंगे. करीबियों व मित्रों का सहयोग रहेगा. आधुनिक गतिविधियों में रुटीन बनाए रखेंगे. प्रयास संवार पर रहेंगे. धोखेबाजों के शिकार होने से बचें. करियर कारोबार के मामलों में अन्य पर जल्द भरोसा न करें. सतर्कता बनाए रहें. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति विवेकवान और धैर्यशील होते है. वचन के पक्के होते हैं. स्पष्टता से बात रखते हैं. आज इन्हें निरंतरता बनाए रखना है. भावनात्मक पक्ष पर बल देना है. कामकाजी विषय सामान्य रहेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार से संबंधित गतिविधियों में जल्दबाजी न करें. व्यवस्था को मजबूत बनाए रखें. व्यापार पर फोकस बढ़ेगा. विभिन्न परिणाम सहज रहेंगे. समकक्षों पर प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे. योजनानुरूप अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. सहज सफलताएं प्राप्त होंगी. लोग प्रभाव में बने रहेंगे. प्रबंधन सहज होगा.

पर्सनल लाइफ- घर में अपनों के साथ सहयोग से उत्साहित रहेंगे. भेंटवार्ता पर जोर बढ़ाएंगे. मित्रता सुधार पाएगी. मन के मामले बेहतर बने रहेंगे. व्यक्तिगत संबंध प्रगाढ़ होंगे. बड़प्पन की सोच रहेगी. स्वजनों के साथ समय बिताएंगे. प्रियजन से भेंट संभव है. सहजता समता बनाए रहेंगे. रिश्ते संवारेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व पर जोर बनाए रहेंगे. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7

फेवरेट कलर्स- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- लक्ष्य पर फोकस रखें. अन्य से जल्द प्रभावित न हों. सतर्कता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
