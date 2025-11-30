आज 30 नवंबर 2025 तुला राशिफल: धनधान्य के मामलों में जोखिम न उठाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें

तुला - मेहनत से स्थिति को पक्ष में बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता एवं कौशल को बल मिलेगा. कर्तव्यनिष्ठा और कार्यशैली से सभी को प्रभावित करेंगे. योजनाओं में सक्रियता लाएंगे. आत्मविश्वास व लगन से लक्ष्यों को पूरा करेंगे. विविध प्रयास बेहतर बने रहेंगे. करियर व्यापार में सहजता रहेगी. भेंट वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. सेवाक्षेत्र के विषयों में रुचि बढ़ेगी. संस्थागत मामले पक्ष में बनेंगे. सौदे समझौते गति लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. कर्मठता बढ़ी रहेगी.



नौकरी व्यवसाय- वित्तीय मामलों को अनदेखा न करें. चर्चा संवाद में उतावली से बचें. लेनदेन में तेजी न करें. करियर व्यापार पर नियंत्रण रखें. सहकार सहयोग की कोशिश बनाए रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.

और पढ़ें

धन संपत्ति- वाणिज्यिक पक्ष सामान्य बना रहेगा. आर्थिक विषय पूर्ववत् रहेंगे. लाभ का प्रतिशत संतुलित रहेगा. धनधान्य के मामलों में जोखिम न उठाएं. परंपरागत मामले आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों से भेंट होंगी.

प्रेम मैत्री- आसपास का वातावरण रिश्तों के अनुकूल रहेगा. परिवार के लोगों का साथ सहयोग बना रहेगा. सभी प्रभावित होंगे. साथियों का समर्थन रहेगा. मन के मामले संवार पर रहेंगे. अपनों को सरप्राइज करेंगे. परिजनों का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. संबंधों को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों की सुनें. सबका ख्याल रखें. आदर सम्मान के लिए प्रयास बढ़ाएं. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं उभर सकती हैं.

शुभ अंक : 3 5 और 9

शुभ रंग : चमकदार सफेद

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री बांटें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----