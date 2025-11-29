आज 29 नवंबर 2025 तुला राशिफल: विविध परिणाम बनेंगे, पेशेवर पहल करेंगे

तुला - अपनों के साथ तालमेल बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. मित्रों की मदद से स्थिति मजबूत बनाए रखेंगे. उमंग उत्साह से कार्य करेंगे. लोगों से सामंजस्यता बढ़ाएंगे. तेजी लाने का प्रयास रहेगा. विपक्षियों पर दबाव बढ़ाएंगे. भावनात्मक सहजता का परिचय देंगे. पेशेवरों की सक्रियता बढ़ी रहेगी. मित्र संबंधों में मिठास रहेगी. आर्थिक संतुलन बल पाएगा. अनुभवियों का साथ समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों की आज्ञापालन का बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सफलता का परचम बुलंद रहेगा. विविध विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. सूझबूझ से सब पर प्रभाव रखेंगे. करियर कारोबार में तेजी आएगी. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा.

धन संपत्ति- धनधान्य में वृद्धि होगी. वित्तीय अनुकूलता उत्साहित रखेगी. जिम्मेदारों का सानिध्य बढ़ाएंगे. जोखिम उठाने का भाव रहेगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. विविध परिणाम बनेंगे. पेशेवर पहल करेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधों में सहजता सकारात्मकता बनी रहेगी. आपसी सहकार से लोगों को जोड़ेंगे. करीबी सूचनाएं साझा करेंगे. प्रेम संबंधों का बल मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. बड़़प्पन बनाए रखेंगे. सबका साथ पाएंगे. आशंकाओं में नहीं आएंगे. निजी संबंध मधुर रहेंगे. स्वजनों संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अध्ययन व शिक्षा पर जोर होगा. व्यक्तित्व विकास बल पाएगा. कार्यशैली बेहतर होगी. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सेहत अच्छी रहेगी.

शुभ अंक : 4 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. स्पष्टता बढ़ाएं.



