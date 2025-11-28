scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 28 नवंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले आर्थिक उन्नति के प्रयास बनाए रखेंगे, व्यक्तिगत चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 28 November 2025, Libra Horoscope Today: व्यक्तिगत चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. कामकाजी प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आवश्यक कार्यों को गति देंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. पेशेवर मामलों में सावधानी बरतेंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - मित्रों के साथ सुख से समय बिताएंगे. शिक्षा व स्वाध्याय में अच्छा करेंगे. सूझबूझ से प्रदर्शन संवारेंगे. मानसिक रिश्ते बेहतर बनाएंगे. व्यक्तिगत चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. कामकाजी प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आवश्यक कार्यों को गति देंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. पेशेवर मामलों में सावधानी बरतेंगे. निजी संबंध मजबूत रहेंगे. बुद्धि से जगह बनाएंगे. कार्य समय पर करने की सोच होगी. शीघ्रता से कार्य करेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. परीक्षा में अच्छा करेंगे. कामकाज पर फोकस रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- समकक्षों का साथ बना रहेगा. करियर व्यापार को मजबूती देंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. साहस पराक्रम संवरेगा. उद्योग व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति-- आर्थिक उन्नति के प्रयास बनाए रखेंगे. स्थिति सकारात्मक रहेगी. लाभ एवं विस्तार के कार्य संवारेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. अड़चनें दूर होंगी. तेजी से निर्णय लेंगे. साख सम्मान में ्रवृद्धि बनी रहेगी. संकोच कम होगा.

सम्बंधित ख़बरें

तुला राशि वाले सुखप्रद सूचनाओं को साझा करेंगे, करें मां लक्ष्मी का पूजन 
तुला: अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी, रिश्तों को संभालने का समय है 
सेहत का ख्याल रखें, उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं 
साहस पराक्रम बढ़ेगा, जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे 
Tula rashifal avoid unnecessary disputes
तुला राशि वालों के लिए आज का उपाय क्या? 

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में आगे बने रहेंगे. रिश्तों में औरों की सुनने में सहज होंगे. संबंधों में मिठास बढ़ी रहेगी. व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी. रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. मित्र संबंध मजबूती पाएंगे. उमंग उत्साह बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बढ़ाए रहेंगे. खानपान आकर्षक बना रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा. उत्साही बने रहेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : हीरे के समान

आज का उपाय : देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. मित्र बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement