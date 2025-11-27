आज 27 नवंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले सुखप्रद सूचनाओं को साझा करेंगे, करें मां लक्ष्मी का पूजन

तुला - स्वजनों की बातों को अनदेखा न करें. समय सुधार पर बना रहेगा. मित्रों के साथ सुखद समय बिताएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सोच में बड़प्पन बनाए रखें. नवीन गतिविधियों में उत्साह बढ़ेगा. करीबियों से संपर्क बढ़ाकर रखें. कार्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न विषयों में तेजी रहेगी. प्रमुख कार्य गति लेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे. पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव होंगे. व्यक्तिगत संबंधों का सम्मान करेंगे. अतिभावुकता से बचें.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में बेहतर अवसर बनेंगे. लाभ और प्रभाव बढ़ा रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. प्रयास तेज होंगे. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. पेशेवर इच्छित सफलता पाएंगे. तैयारी से आगे बढ़ें.

धन संपत्ति- धनधान्य के विषय बेहतर बने रहेंगे. चल-अचल संपत्ति में वृद्धि होगी. करीबी सहकार बढ़ाएंगे. वित्तीय कार्य संवार पाएंगे. कार्ययोजनाओं में तेजी दिखाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजन की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश बढ़ाएंगे. सुखप्रद सूचनाओं को साझा करेंगे. मेलजोल के अवसर बनेंगे. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे. रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी. संबंध संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. स्मरणीय पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. व्यवहार में सजग रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. व्यवस्था संवारेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. बहकावे से बचें.

शुभ अंक : 3 6 9

शुभ रंग : पेल कलर

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. उत्साह बढ़ेगा.

