आज 26 नवंबर 2025 तुला राशिफल: साहस पराक्रम बढ़ेगा, जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 26 November 2025, Libra Horoscope Today: व्यावसायिक प्रयास संवारेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. प्रबंधन पर होगा. साहस पराक्रम बढ़ेगा. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे.

तुला - घर में सबसे सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश बढ़ाएंगे. प्रबंधन में संवार से कामकाज बेहतर होगा. अपनों की मदद के लिए प्रयासरत रहेंगे. करियर व्यापार में सफल होंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहें. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. वरिष्ठों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. लोगों की बातों में आने से बचेंगे. भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति संभव है. भावावेश में नहीं आएंगे. वरिष्ठों की अवहेलना व अनदेखी से बचें. अपनों की खुशी पर जोर होगा.

नौकरी व्यवसाय-  करियर व्यवस्थित बना रहेगा. व्यावसायिक प्रयास संवारेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. प्रबंधन पर होगा. साहस पराक्रम बढ़ेगा. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे.

धन संपत्ति - उपयोग की वस्तुओं की खरीदी करेंगे. भवन वाहन के प्रयास बनेंगे. आर्थिक प्रयासों में सूझबूझ दिखाएंगे. वाणी व्यवहार पर अंकुश रखेंगे. प्रतिभा से लाभ संवारेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. बड़प्पन रखें.

प्रेम मैत्री- घरवालों की बातों के प्रति अतिसंवेदनशील नजरिए से बचें. परिवार पर फोकस रहेगा. भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे. प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे. सगे संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएं. रिश्तों में विश्वास रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यर्थ के वाद विवाद से बचें. कामकाजी उपलब्धियां बढ़ी रहेंगी. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. मितभाषी रहेंगे. मनोबल बढ़ाए रखें.

शुभ अंक : 5 6 8

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. झूठ व दिखावे से बचें.

