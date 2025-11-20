scorecardresearch
 

Feedback

आज 20 नवंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले पेशेवर मामलों में शुभ संकेत प्राप्त करेंगे, नए वस्त्र व आभूषणों की प्राप्ति होगी

Aaj ka Tula Rashifal 20 November 2025, Libra Horoscope Today: धनधान्य संग्रह को बढ़ावा देंगे. परिजन समर्थन में रहेंगे. करीबियों संग समय बिताएंगे. योग्यता प्रदर्शन के अवसर रहेंगे. वाणी व्यवहार में प्रभाव बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - घरवालों से संबंधों में मधुरता बनाए रहेंगे. परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. साज संवार की गतिविधियों में तेजी आएगी. घर में हर्ष का माहौल होगा. धनधान्य संग्रह को बढ़ावा देंगे. परिजन समर्थन में रहेंगे. करीबियों संग समय बिताएंगे. योग्यता प्रदर्शन के अवसर रहेंगे. वाणी व्यवहार में प्रभाव बनाए रखेंगे. चहुंओर उमंग उत्साह और तेजी दिखाएंगे. जिम्मेदारां के सहयोग से सफलता मिलेगी. विविध प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लाभ के विषय पक्ष में बनेंगे. संबंधियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में प्रभाव बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में शुभ संकेत रहेंगे. परिचित सहयोग रखेंगे. कारोबार में ऊर्जा और विश्वास दिखाएंगे. लेनदेन में सफलता मिलेगी. परंपरागत कार्यव्यवसाय में तेजी रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अनुकूलन बना रहेगा. नए वस्त्र व आभूषणों की प्राप्ति होगी. संग्रह संरक्षण बढ़ाएंगे. बचत व बैंकिंग के कार्यों में रुचि लेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. साख बढ़ेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Tula Rashi rashifal and remedies for today
तुला राशि के लिए आज के उपाय और शुभ रंग 
तुला: कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी, धन लाभ के नए रास्ते बनेंगे 
धन संपत्ति में वृद्धि होगी, मनोबल ऊंचा रहेगा 
अनजानों से दूर रहें, उत्साह मनोबल ऊंचा रखें 
सेहत आपकी ठीक रहेगी, व्यापार से जुड़े काम बनेंगे 

प्रेम मैत्री- कुल परिवार के लोगों के साथ सहकार और भरोसा बढ़ेगा. मेहमानों का आदर सत्कार बनाए रखेंगे. मन की बात आत्मविश्वास रखेंगे. महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी. अपनों संग सुख साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. परिजनों संग खुशियां बाटेंगे. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. प्रियजनों से मिलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में भव्यता और सात्विकता रखेंगे. लक्ष्य की ओर गति बढ़ाएंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक होगा. रहन सहन सुधरेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2 4 और 6

शुभ रंग : दूधिया

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं दान दें. वचन निभाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement