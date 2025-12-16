scorecardresearch
 
आज 16 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: श्रेष्ठ कार्यों से जुडेंगे, व्यक्तिगत मामले बेहतर होंगे

Aaj ka Tula Rashifal 16 December 2025, Libra Horoscope Today: नई शुरूआत की संभावना बढ़ेगी.कामकाज में अपेक्षित जगह बनाए रखेंगे.पेशेवर प्रदर्शन बढ़त पर रहेगा.विविध प्रयास सफल होंगे.

तुला - घर में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा.चर्चा संवाद में भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे.आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं.विविध मामलों में उत्साह दिखाएंगे.सूझबूझ व सक्रियता से कारोबार में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.औद्योगिक प्रयासों में तेजी रहेगी.निसंकोच आगे बढ़ते रहें.प्रबंधन लक्ष्य साधने मे सफलता मिलेगी.चहुंओर तेजी बनी रहेगी.जिम्मेदारों संपर्क संचार बेहतर रहेगा.वाणी व्यवहार असरदार बना रहेगा.आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.जीवन स्तर सुधार पर पाएगा.धैर्य धर्म और सहजता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- नई शुरूआत की संभावना बढ़ेगी.कामकाज में अपेक्षित जगह बनाए रखेंगे.पेशेवर प्रदर्शन बढ़त पर रहेगा.विविध प्रयास सफल होंगे.करियर व्यापार में प्रतिभा व कौशल से आगे आएंगे.

धन संपत्ति-  आर्थिक एवं व्यावसायिक सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.इच्छित अनुबंध बनेंगे.नवाचार बनाए रखेंगे.निजी विषयों में सक्रियता आएगी.श्रेष्ठ कार्यों से जुडेंगे.व्यक्तिगत मामले बेहतर होंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में हर्ष आनंद बना रहेगा.आपसी विश्वास बल पाएगा.प्रेम प्रयासों में शुभता रहेगी.भेंटवार्ता पर जोर रहेगा.पारिवारिक मामले सहज रहेंगे.सबको जोड़े रखेंगे.मदद का भाव रहेगा.करीबियों में प्रभाव रखेंगे.खुशियों को साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंट व संवाद में पहल बनाए रखेंगे.सबका ख्याल रखेंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.व्यवहार प्रभावशाली रहेगा.समस्याएं हल होंगी.

शुभ अंक : 6 7 और 9
शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय :  रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें.आधुनिकता में विश्वास बढ़ाएं.सृजन पर बल दें.
 

