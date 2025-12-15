आज 15 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले व्यवस्था व प्रबंधन पर जोर देंगे, पद प्रतिष्ठा और लाभ की प्राप्ति होगी

तुला - आधुनिक नजरिए को बढ़ावा देंगे. नए ढंग से सोचना और देखना बढ़ाएंगे. परिजन मददगार होंगे. खानपान में प्रभावी रहेंगे. करियर एवं वाणिज्यिक मामले बल पाएंगे. नवीन कोशिशों में रुचि रहेगी. नवाचार बढ़ाएंगे. सुखद सूचना प्राप्त हो सकती है. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ेंगी. रचनात्मक लोगों से भेंट होगी. लक्ष्य साधेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में उछाल बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा और लाभ की प्राप्ति होगी. पेशेवरों का साथ सहयोग पाएंगे. लोकप्रियता बढ़ेगी पहल पराक्रम दिखाएंगे. पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. उम्मीद के अनुरूप कामकाज रहेगा.

धन संपत्ति- लाभ ऊंचा बना रहेगा. पेशेवर गतिविधियों में आगे रहेंगे. लंबित कार्यों में सक्रियता आएगी. आर्थिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. व्यवस्था व प्रबंधन पर जोर देंगे. वातावरण की अनुकूलता बढ़ेगी. व्यावसायिक संबंधों का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- सभी से तालमेल बढ़ाएंगे. संपर्क संवाद बेहतर बना रहेगा. प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे. साथ विश्वास पाएंगे. परिजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. मित्र बढ़ेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. करीबियों से सुखद समय बिताएंगे. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. अपनों से महत्वपूर्ण बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आसपास शुभता का वातवरण रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 2 6 9

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : महादेव शिवशंभू की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय मंत्र एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. कलात्मकता बढ़ाएं.

