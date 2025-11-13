आज 13 नवंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले कारोबार में पाएंगे तेजी, योजनाओं की तैयारी बढ़ाएंगे

तुला - आर्थिक क्षेत्र में उछाल बना रहेगा. पेशेवर मामलों में उल्लेखनीय प्रयास बनेंगे. लाभ प्रतिशत में बढ़त रहेगी. योजनाएं सफल होंगी. जिम्मेदारों से सहयोग मिलेगा. पुरस्कृत होने की संभावना है. विस्तार योजनाएं आगे बढ़ेंगी. मित्रों को वरीयता देंगे. प्रबंधन पर जोर रखेंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ेगा. अनुशासन से काम लेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. हित संरक्षण में आगे रहेंगे. तर्कपूर्ण व्यवहार रखें. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. सक्रियता पर जोर दें.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में अधिकाधिक समय देंगे. तेजी की आदत बनाए रखेंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. कामकाज में सक्रियता रखेंगे. कारोबार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पेशेवर मामलों में उत्साह रहेगा. प्रभावपूर्ण स्थिति रहेगी.

धन संपत्ति- आय के नए स्त्रोत बनेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. पेशेवर मामलों में चर्चा संवाद बेहतर रखेंगे. धूर्त से सावधान रहेंगे. योजनाओं की तैयारी बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर निर्मित होंगे. हित संरक्षण पर फोकस हेगा. सहजता बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलो में मिठास बनी रहेगी. निजी संबंधों में हर्ष आनंद रहेगा. प्रियजनों के प्रति सहयोग समर्पण का भाव रखेंगे. आस्था विश्वास से रिश्ते संवरेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. सभी सहयोगी रहेंगे. रिश्तों को बल देंगे. भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. समन्वय सामंजस्य बढ़ेगा. मित्र से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- शैली आकर्षक रहेगी. स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेगा.

शुभ अंक : 3 4 और 6

शुभ रंग : वासंती

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान करें. सक्रिय एवं विनम्र रहें.

---- समाप्त ----