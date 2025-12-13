scorecardresearch
 
आज 13 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले करियर के क्षेत्र में पाएंगे तनाव, लेनदेन में भूलचूक की स्थिति से बचें

Aaj ka Tula Rashifal 13 December 2025, Libra Horoscope Today: पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. कामकाजी मामले प्रभावित रह सकते हैं. कामकाज सामान्य रहेगा. विदेश यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी.

तुला - बजट पर फोकस बना रहेगा. लेनदेन में सावधानी बनाए रखें. पेपरवर्क की अनदेखी करने से बचें. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च में सजगता रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. कामकाजी मामले प्रभावित रह सकते हैं. कामकाज सामान्य रहेगा. विदेश यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. रिश्तों को संवारने का प्रयास रहेगा. कार्यविस्तार पर ध्यान देंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक मामलों में ढिलाई व लापरवाही न दिखाएं. देश विदेश के मामलों में सजगता बनाए रहें. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. व्यापार में निरंतरता रहेगी. व्यर्थ विवाद से बचें. करियर में तनाव की आशंका है. लक्ष्य पर नजर रखें.

धन संपत्ति - खर्च एवं निवेश के मामलों में गंभीर बने रहें. लेनदेन में भूलचूक की स्थिति से बचें. आर्थिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. धैर्य बनाए रखें. योजना बनाकर कार्य करें. अनजानों से दूर रहें. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. नियम पालन रखें.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों में मिठास बनाए रखें. रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ाएं. भावनाओं पर नियंत्रण रखें. विपक्षियों से सतर्कता बढ़ाएं. मितभाषी रहेंगे. धूर्त लोगों से सावधानी बरतें. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. संबंधों में तालमेल बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल में बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लें.

स्वास्थ्य मनोबल- वादा निभाएं. व्यवस्थित दिनचर्या रखें. शारीरिक संकेतों को नजरअंदाज न करें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अनुशासन पर जोर रहेगा.

शुभ अंक : 4 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. बजट से चलें.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

