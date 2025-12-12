आज 12 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: मित्रों को प्रभावित करेंगे, भ्रमण पर जाएंगे

तुला - आर्थिक कार्योंं में पहल और सकारात्मकता बनाए रहेंगे. पेशेवर लेनदेन में तेजी दिखाएंगे. कारोबारी सफलता बढ़ाने पर जोर रहेगा. शुभकार्य गति लेंगे. नवीन मामलों में सामंजस्य रखेंगे. आर्थिक कार्योंं को अपनों के समर्थन से पूरा करने पर जोर होगा. प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में संवार आएगा. उम्मीद के अनुरूप प्रयास बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्योंं में प्रबंधन से जु़ड़े मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ सहयोग रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर अपेक्षित बना रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में उत्साहित रहेंगे. आर्थिक लाभ की स्थिति बेहतर रहेगी. विभिन्न कार्योंं को पूरे करने की कोशिश बढ़ाएंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न बना रहेगा.

धन संपत्ति- हितलाभ संवारने में आगे रहेंगे. वित्तीय योजनाएं सफल रहेगी. कामकाज में सामंजस्यता बढ़ाएंगे. व्यावसायिक कार्योंं में रुचि रखेंगे. उन्नति के पथ पर गतिमान रहेंगे. कार्यक्षेत्र सहजता से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की कहने और सुनने में आगे होंगे. वातावरण सुखद बना रहेगा. निजी मामले अनुकूल बनेंगे. रिश्तों को संवारने में रुचि बनाए रखेंगे. परस्पर विश्वास को बढ़ावा मिलेगा. प्रेम संबंध मजबूत बनाए रहेंगे. मित्रों को प्रभावित करेंगे. भ्रमण पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता से काम लेंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा. संतुलन व अनुशासन बढ़ाएं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सक्रियता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----