आज 11 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले कामकाजी रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे, रिश्ते घनिष्ठ होंगे

तुला - सभी के साथ सहजता व विश्वसनीयता बढे़गी. शैक्षिक गतिविधियों में सक्रियता रखेंगे. विभिन्न शुभकार्यों में उत्साह दिखाएंगे. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाएंगे. सामंजस्य पर जोर देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. वातावरण की अनुकूलता लाभ उठाएंगे. कार्य व्यापार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. व्यवसाय में इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. नवाचार पर जोर देंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम पक्ष मजबूत होगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार में प्रभाव बनाए रहेंगे. कामकाजी रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. साहस व सूझबूझ से उम्दा प्रदर्शन करेंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्यों को पाने में सफल होंगे. धनधान्य में वृद्धि बनी रहेगी. लेनदेन के प्रयास आगे बढ़ेंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी. सामंजस्य पर जोर बढाएंगे. लाभ उछाल पर बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाने के प्रयास बनाए रखेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. प्रेम स्नेह के मामले संवार पर रहेंगे. रिश्ते घनिष्ठ होंगे. जिद में नहीं आएंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. मुलाकात प्रभावी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान सात्विक और सहज रहेगा. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. जीवनशैली में मिठास रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2 5 6

शुभ रंग : वासंती

आज का उपाय : श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहकार रखें.

---- समाप्त ----