आज 9 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: भवन वाहन के प्रयास संवरेंगे, प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे

तुला - पेशेवरों को जिम्मेदारों व अधिकारियों का समर्थन मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. प्रबंधन के मामले संवारेंगे. करियर कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. आर्थिक एवं वाणि्िज्यक मामलों में करीबी आएगी. पैतृक मामलों में संवार बनी रहेगी. सफलताओं उत्साहित रहेंगे. परिवार मे आनंद का वातावरण रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. लाभ और सम्मान को बल मिलेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में नियमितता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी सहयोग व सहकार बढा हुआ रहेगा. करियर कारोबार में वरिष्ठ सहयोगी होंगे. आर्थिक विषय गति लेंगे. लाभ उम्मीद के अनुरूप रहेगा. भौतिक सुविधा संसाधन बढेंगे. सहकर्मियों का समर्थन मिलेगा.

धन संपत्ति- रुका हुआ धन प्राप्त होगा. पैतृक पक्ष से लाभ होगा. वित्तीय फैसलों पर फोकस रहेगा. प्रशासन के क्षेत्र में इच्छित लक्ष्य पाएंगे. भवन वाहन के प्रयास संवरेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास पक्ष में बनेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ भ्रमण के अवसर बनेंगे. प्रेम संबंधों में सूझबूझ से काम लेंगे. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. परिजनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. समता समन्वय से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. भेंट मुलाकात हितकर रहेगी. मन के मामले सुखद होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी विषयों में तेजी रहेगी. खानपान पर जोर होगा. आवेश में न आएं. सहजता आगे बढें़. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : शहद समान

आज का उपाय : महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. सहयोग बढ़ाएं.

