आज 8 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: महंगी खरीदी पर संभव है, विविध मामले गति लेंगे

तुला - पेशेवरों में सहयोग की भावना बढ़ेगी. करीबियों के सुख सम्मान का ध्यान रखेंगे. कामकाजी वातावरण सकारात्मक रहेगा. कार्यक्षेत्र में सामंजस्यता बढ़ेगी. प्रभावशाली लोगों का घर आगमन होगा. संबंधों में सुधार होगा. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. कारोबारी गतिविधियों को बल मिलेगा. पेशेवरों इच्छित सफलता पाएंगे. प्रबंधन पर जोर बढ़ाएंगे. तेजी का भाव रहेगा. पैतृक कार्योंें में तेजी आएगी. साज संवार बनाए रखेंगे. वित्तीय मामले गति लेंगे. करियर कारोबार में तेजी आएगी. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- साख सम्मान में वृद्धि होगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. सभी प्रसन्न व प्रभावित होंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. संपर्क एवं संचार बेहतर रहेगा. कार्यव्यवस्था पर जोर देंगे. प्रशासनिक पक्ष बल पाएगा.



धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. योग्यता प्रदर्शन से महत्वपूर्ण जगह बनाएंगे. विविध प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. महंगी खरीदी पर संभव है. विविध मामले गति लेंगे. उद्योग व्यवस्था में रुचि बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से मन की बात कह पाएंगे. घर परिवार का माहौल प्रसन्नतादायी रहेगा. रिश्तों को संवारेंगे. सहकारिता व संरक्षण का भाव बढ़ेगा. सभी के प्रति आदर रखेंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. निजी मामलों में सुधार होगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवार पाएगा. व्यक्तित्व को बल मिलेगा. मनोबल ऊंचा होगा. सुख सुविधाओं में वृदिध बनी रहेगी. बड़़प्पन रखेंगे.

शुभ अंक: 2 6 और 8

शुभ रंग: एक्वा कलर

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. सहज रहें.

