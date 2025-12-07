आज 7 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: नियमों का पालन करेंगे, प्रतिभा से परिणाम संवरेंगे

तुला- भाग्य की चाल बेहतर बनी रहेगी. करियर कारोबार में उछाल आएगा. हर क्षेत्र में आगे बने रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं में सक्रियता बनाए रखेंगे. बड़प्पन बढ़ा हुआ रहेगा. सूझबूझ व लगन से कार्य करेंगे. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. भावनात्मक पक्ष सहज बना रहेगा. संबंधों का निभाने में संकोच का भाव रहेगा. भावुकता में निर्णय नहीं लेंगे. निजी संबंधों में सहजता रखेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में इच्छित अवसरों को भुनाने की कोशिश होगी. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. कार्यव्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी. अधिकारियों की बात पर अमल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- प्रबंधन आकर्षक बना रहेगा. अपेक्षा से अच्छा रहेगा. जरूरी वस्तु की खरीदी कर सकते हैं. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. नियमों का पालन करेंगे. प्रतिभा से परिणाम संवरेंगे. उच्च शिक्षा व स्पर्धा पर बल रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में सहज बने रहेंगे. चर्चा संवाद में पहल का भाव रहेगा. परिजनों से करीबी बनाए रखेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. जिम्मेदारों से भेंट होगीं. सभी का सम्मान रखेंगे. निजी मामलों में धैर्य बढ़ाएंगे. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. अपनों के सुख को बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- नियमों को बल मिलेगा. घर परिवार पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य जांच बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. नियंत्रण बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

शुभ अंक : 6 7 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. विवाद से बचें.

