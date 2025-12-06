scorecardresearch
 
आज 6 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे, धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 6 December 2025, Libra Horoscope Today: लक्ष्य पर जोर होगा. करियर में प्रभावी स्थिति बनाए रहेंगे. पेशेवरों के प्रदर्शन संबंधी असहजताएं दूर होंगी. सबके सहयोग से उपलब्धियां बनेंगी. कार्यक्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन करेंगे.

तुला - भाग्य की कृपा से परिणाम संवार पाएंगे. चहुंओर हितवृद्धि के संकेत हैं. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ेगा. व्यावसायिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. मनोरंजक यात्रा की संभावना रहेगी. आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. विभिन्न ़क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. अध्यात्म में रुचि लेंगे. उत्तरोत्तर समय बेहतर होगा. इच्छित विषयों में गति आएगी. सहकार को बढ़ावा मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्ययोजनाओं में रुचि बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर जोर होगा. करियर में प्रभावी स्थिति बनाए रहेंगे. पेशेवरों के प्रदर्शन संबंधी असहजताएं दूर होंगी. सबके सहयोग से उपलब्धियां बनेंगी. कार्यक्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन करेंगे.

धन संपत्ति- कार्ययोजनाओं में तेजी बनी रहेगी. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. करियर व्यापार में बेहतर प्रदर्शन से सबको प्रभाव में लेंगे. संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक हांगी. सक्रियता बढ़ेगी. लाभ बढ़त पर रहेगा.

प्रेम मैत्री- मन प्रसन्न रहेगा. करीबी मामले अनुकूल होंगे. भावनात्मक मामले प्रभावी बनेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. सबको साथ लेकर कार्य करें. प्रेम संबंधो में सुधार होगा. विभिन्न मामलों में गति आएगी. रिश्तों में सहजता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहकारिता बल पाएगी. सहयोग का भाव रखेंगे. शैक्षिक मामले संवरेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पुण्यार्जन बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : आसमानी
आज का उपाय :  हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. धार्मिक स्थल जाएं.

