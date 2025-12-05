आज 5 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: नकारात्मक सोच से बचें, स्वार्थ का त्याग करें

तुला - सेहत से संबंधित संकेतों को अनदेखा न करें. मौसमी सावधानियों को बनाए रखें. पेशेवरों सोच विचारकर निर्णय लेंगे. कारोबार साधारण बना रहेगा. संसाधनों पर जोर रहेगा. जल्दबाजी में समझौता न करें. वाणी व्यवहार में सहज-सजग रहें. खानपान में सुधार लाएं. लापरवाही बरतने से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. नीति नियम व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखें. जबावदेही बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यवस्था के अनुरूप गति बनाए रखें. अपनों की सलाह बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में सामान्य प्रदर्शन रहेगा. पेशेवर जरूरी पक्षों की अनदेखी न करें. ठगों व धूर्तां से सावधान रहें. करियर व्यापार में मध्यम स्थिति बनी रहेगी. लक्ष्य की ओर धैर्य से बढ़ें. नियमों पर भरोसा बनाए रखें.

धन संपत्ति- बचत पर फोकस बना रहेगा. आकस्मिक खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है. अनुबंधों का पालन बनाए रखें. लेनदेन में स्पष्टता लाएं. घरवालों के साथ सामंजस्य से आगे बढेंगे. व्यवसाय पूर्ववत् बना रहेगा. जिद न करें.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में एक दूसरे के नजरिए का सम्मान करें. भावनात्मक मामलों में अपेक्षित परिणाम न मिलने से असहजता का अनुभव कर सकते हैं. परिजनों की सीख् सलाह मानें. गरिमा गोपनीयता रखें. बैरभाव व संकीर्णता में न आएं. नकारात्मक सोच व संवाद से बचें. स्वार्थ का त्याग करें.

स्वास्थ्य मनोबल- सद्भाव रखें. आलस्य का त्याग करें. वाणी पर अंकुश रखें. लापरवाही न बरतें. अपनों की सहायता पाएंगे. मनोबल और साहस बनाए रखें.

शुभ अंक : 4 और 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. व्यवस्था बनाए रखें.

