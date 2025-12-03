आज 3 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, धन संपत्ति पर फोकस रहेगा

तुला - भावनात्मक विषयों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत रिश्ते मजबूत होंगे. वित्तीय गतिविधियों में सामंजस्य पर जोर देंगे. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. सेहत का ख्याल बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ने का भाव रहेगा. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. मामले लंबित रखने से बचें. साझीदारी बढ़ाने का प्रयास रहेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. विविध कार्यों में तेजी दिखाएंगे. संकोच में कमी आएगी.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कामकाज में वृद्धि होगी. कार्यों को गति देंगे. सहकारिता व साझेदारी को बल मिलेगा. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

धन संपत्ति- भूमि भवन के मामले संवरेंगे. धन संपत्ति पर फोकस रहेगा. लेनदेन के मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवरता पर जोर रहेगा. टीम वर्क में बेहतर रहेंगे. औद्योगिक प्रयास आगे बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार में बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- जीवन में स्थिरता और धैर्य से काम लेंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बनाए रहें. करीबी अपेक्षा से अच्छा करेंगे. अपनों को दिया वचन निभाएंगे. परिवार में समय देंगे. दाम्पत्य में सुख बढे़गा. मन के मामले संवरेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम के संबंध घनिष्ठ होंगे. निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध मामले संवारेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. खानपान में सात्विकता बढ़ाएं. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 5 और 6

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओंका दान करें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----