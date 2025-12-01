आज 1 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: कौशल को बल मिलेगा, व्यवस्था पर जोर देंगे

तुला - नौकरीपेशा अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. विविध कार्यों को गति देंगे. रिश्ते व अन्य संबंध संवारने की कोशिश बनाए रखेंगे. सहकर्मियों का समर्थन बना रहेगा. उधार में रुचि बनी रह सकती है. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. कर्मठता पर बल बनाए रहेंगे. कार्यगति अच्छी रहेगी. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढ़ें. जोखिम के कार्य न करें. परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा. पेशेवर मामले लंबित रहेंगे. कला कौशल से लक्ष्य साधेंगे. करीबियों से मदद मिलेगी.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय - आर्थिक लेनदेन में सजगता बढ़ाए रखें. अनुपालन अनुशासन से आगे बढ़ें. कार्यव्यवसाय से जुड़ेंगे. मेहनत और लगन से जुड़ेंगे. कौशल को बल मिलेगा. व्यवस्था पर जोर देंगे. सेवाभाव से कार्य करेंगे.

धन संपत्ति- बजट पर बने रहने की कोशिश बढ़ाएंगे. व्यवस्था बनाए रखेंगे. विरोधियों से बचाव बढ़ाएंगे. अनुभवियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. उधार के लेनदेन को टालें. समय प्रबंधन संवारेंगे. लेनदेन में संकोच रहेगा.

प्रेम मैत्री- मित्रगणां का साथ और समर्थन बना रहेगा. भावनात्मक विषयों में सजग रहेंगे. रिश्तों में सहजता रखेंगे. बहकावे में नहीं आएंगे. जिद और अहंकार से बचेंगे. अनजानों से दूरी रखेंगे. संवेदनशील बने रहेंगे. रिश्तों में धैर्य रखेंगे. आपसी विश्वास उत्साह बढ़ाएगा. बात कहने में संकोच बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन पर बल दें. कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएं. नियंत्रण बढ़ा रहेगा. नियमपालन बनाए रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संकेतों के प्रति सजग रहें. अपनों का ख्याल रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2 4 और 6

शुभ रंग : दूधिया

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. तर्कशील रहें.

---- समाप्त ----