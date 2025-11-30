scorecardresearch
 
आज 30 नवंबर 2025 मकर राशिफल: लाभ में वृद्धि होगी, प्रियजन से भेंट होगी

Aaj ka Makar Rashifal 30 November 2025, Capricorn Horoscope Today: सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे. उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. सहजता से परिणाम संवारेंगे.

मकर - सामाजिक गतिविधियां सहज बनी रहेंगी. उन्नति के अवसरों को भुनाएंगे. सभी प्रसन्न व प्रभावित बने रहेंगे. साहस पराक्रम से कार्ययोजनाएं आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर चर्चाओं को गति देंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. सभी मामलों में उचित परिणाम पाएंगे. करियर व्यापार बढ़त पर रहेगा. सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे. उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. सहजता से परिणाम संवारेंगे. व्यावसायिक कार्यों को साधेंगे. भाईचारे को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर संवार पर रहेगा. कारोबार में जोखिम उठाएंगे. साहस व सक्रियता बनाए रखेंगे. लाभ अच्छा रहेगा. व्यावसायिक मामलों में प्रभावशाली बने रहेंगे. वाणिज्यिक सफलता पाएंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी.

धन संपत्ति- आर्थिक विषय सहज रहेंगे. विविध प्रयास संवार पर रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक गतिविधियां को बल मिलेगा. लंबित मामलों में सक्रियता आएगी. लाभ में वृद्धि होगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- बंधुजनों व साथियों से चर्चा संवाद बेहतर बना रहेगा. मन से मजबूत रहेंगे. संबंधों को प्राथमिकता में रखेंगे. मित्र उत्साह बनाए रहेंगे. आदरभाव में वृद्धि होगी. सहयोग की भावना बढे़गी. प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रियजन से भेंट होगी. भ्रमण पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- सहकारिता का भाव बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा पाएंगे. तेजी से कार्य करेंगे. सहयोग समर्थन रखेंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से कार्य सधेंगे. मनोबल बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 5 और 8
 

शुभ रंग : रस्ट कलर
 

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री बांटें. व्यवस्था बढ़ाएं.
 

