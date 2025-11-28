scorecardresearch
 
आज 28 नवंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले मूल्यवान वस्तुओं के संरक्षण पर ध्यान देंगे, साज संवार बढ़ाएंगे

Aaj ka Makar Rashifal 28 November 2025, Capricorn Horoscope Today: भेंटवार्ताओं पर जोर बनाए रखेंगे. परस्पर समता सामंजस्य बनाए रखेंगे. धन संपत्ति में वृद्धि के संकेत बने हुए हैं. स्वजनों का आना बना रह सकता है. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.

मकर - कुल परिवार के लोगों से भेंट होगी. चर्चा संवाद बेहतर बनाए रहेंगे. पेशेवर जन कार्यगति बढ़ाएंगे. घर में संस्कार एवं परंपराओं को बढ़ावा देंगे. भेंटवार्ताओं पर जोर बनाए रखेंगे. परस्पर समता सामंजस्य बनाए रखेंगे. धन संपत्ति में वृद्धि के संकेत बने हुए हैं. स्वजनों का आना बना रह सकता है. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. लक्ष्य प्राप्त करेंगे. वचन वादा बनाए रखेगे. सामाजिक कार्यों को बल देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. लाभ संवार पर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर में अनुकूलता रहेगी. कारोबार में साख सम्मान बढ़ेगा. लाभ का प्रतिशत संवरेगा. जरूरी कार्यों में तेजी दिखाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. अनुबंधों पर फोकस बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- संग्रह व बचत में वृद्धि होगी. मूल्यवान वस्तुओं के संरक्षण पर ध्यान देंगे. भेंट की प्राप्ति होगी. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी. बैंकिंग में अच्छी स्थिति रहेगी.

प्रेम मैत्री- रक्त संबंधों को बल मिलेगा. संबंधियों से भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह बढ़ा रहेगा. घर में सुखद वातावरण रहेगा. भेंट मुलाकात में प्रभावी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सुख साझा करेंगे. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल को बढ़ावा देंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. खानपान आकर्षक रहेगा. रचनात्मकता बढ़ेगी. व्यक्तित्व संवार पाएगा.

शुभ अंक : 5 6 8 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. भव्यता बढ़ाएं.

