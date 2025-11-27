आज 27 नवंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले व्यक्तिगत कार्यों में तेजी लाएंगे, योजनाओं के संचालन में सफल रहेंगे

मकर - कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण लक्ष्य पाएंगे. निरंतरता व नियमितता बनाए रखेंगे. रचनात्मक प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. श्रेष्ठजनों से भेंट को बढ़ावा मिलेगा. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. परिवार के साथ सुख से समय बीतेगा. लाभ और प्रभाव बनाए रखेंगे. धनधान्य के मामले पक्ष में बनेंगे. विभिन्न कार्य समय पर होंगे. घर में आनंद बना रहेगा. लोगों से वार्ता में सहज रहेंगे. व्यक्तिगत कार्यों में तेजी लाएंगे. वाणी व्यवहार मधुर बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- उम्मीदों पर खरा उतरेंगे. योजनाओं के संचालन में सफल रहेंगे. वरिष्ठों की मदद मिलेगी. आपसी सहयोग से करियर संवरेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. विविध प्रयासों से लाभ संवरेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रयास बढ़ाएंगे. आर्थिक लाभ पर फोकस होगा. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे. संग्रह संरक्षण की कोशिशें बढ़ेंगी. वाणिज्यिक कार्यों को बल मिलेगा. बैंकिंग कार्य गति लेंगे.

प्रेम मैत्री- सभी के साथ हर्ष आनंद से समय बिताएंगे. शुभ वातावरण बना रहेगा. मन की बात कहने में निसंकोच बने रहेंगे. संबंधियों से करीबी बढ़ेगी. भव्य आयोजन से जुड़ेंगे. आपसी समन्वय व मान सम्मान का भाव बनाए रखेंगे. स्वजनों के साथ खुशियों को साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर ध्यान देंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. नवकार्यों की रूपरेखा बनेगी. शारीरिक मामले संवरेंगें. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

शुभ अंक : 2 8 और 9

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. वाणी विनम्र बनाए रहें.

