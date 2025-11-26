आज 26 नवंबर 2025 मकर राशिफल: उन्नति के मार्ग पर निसंकोच बढ़ेगा, आय में वृद्धि होगी

मकर - सृजनात्मक प्रयासों में सक्रियता बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक प्रस्तावों को बल मिलेगा. आधुनिक सोच को बढ़ावा लिगा. साझा कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. पारिवारिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवसाय में प्रभावी रहेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नवीनता पर जोर रखेंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर होगा. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. सूझबूझ व सहकारिता का भाव बढे़गा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार उम्दा बना रहेगा. अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे. पेशेवर सामंजस्य बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे. कामकाजी वातावरण अनुकूल रहेगा. औद्योगिक कार्यों में आगे रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उन्नति के मार्ग पर निसंकोच बढ़ेगा. आय में वृद्धि होगी. साथी समकक्षों का भरोसा पाएंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. विविध प्रयासों में गति आएगी. तेजी बढ़ाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा.

प्रेम मैत्री- घर में खुशियों का आगमन बढ़ेगा. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. सभी से तालमेल रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. भावनात्मक संवाद में बने रहेंगे. रिश्तों में शुभता रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल पर जोर बना रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. व्यवहार में मिठास रखेंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी. खानपान प्रभावी रहेगा.

शुभ अंक : 5 8 9

शुभ रंग : दलदली

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. सक्रियता बढ़ाएं.

