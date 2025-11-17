आज 17 नवंबर 2025 मकर राशिफल: व्यापार व्यवसाय बेहतर रहेंगे, सहयोग का भाव रखेंगे

मकर- भाग्य बल से करियर कारोबार के मामले सधेंगे. प्रबंधकीय मामले पक्ष में बनेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लाभ वृद्धि से उत्साहित रहेंगे. आस्था और अध्यात्म को बढ़ावा मिलेगा. अवसर का अधिकाधिक लाभ उठाएंगे. आर्थिक मामलों में गति आएगी.योजनागत विषयों पर जोर देंगे. लोगों से तालमेल बढ़ेगा. मित्रों और सहकर्मियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे. इच्छित कार्य बनेंगे. व्यक्तिगत मामले गति लेंगे. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. लेनदेन में सहज होंगे.

नौकरी व्यवसाय- चहुंओर उल्लेखनीय प्रदर्शन करेंगे. व्यापार व्यवसाय बेहतर रहेंगे. सहयोग का भाव रखेंगे. साहसिक प्रयासों और प्रबंधन पर जोर रखेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. व्यवस्था मजबूत बनाए रहेंगे. लक्ष्य पर जोर देंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रबंधन संवार पाएगा. कामकाज पर फोकस रहेगा. लाभ संवार पर रहेगा. जीत के भाव से आगे बढ़ते रहेंगे. आर्थिक तेजी बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों को साथ बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से सामंजस्य बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- आपसी सहयोग से सुखद परिणाम बनेंगे. अपनों से चर्चा संवाद में आत्मविश्वास दिखाएंगे. प्रेम स्नेह से रिश्तों को बेहतर बनाएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. निजी मामलों में सफलता मिलेगी. चर्चाएं सफल होंगी. अपनी बात प्रभावी ढंग से कहेंगे. प्रियजनों का भरोसा जीतेंगे. सकारात्मकता रहेगी. मित्र प्रसन्न होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आसपास में अनुकूलता बढ़ेगी. यात्रा संभव है. भावनात्मकता बनाए रखेंगे. चहुंओर सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. खानपान संवरेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : गहरा भूरा

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जनहित के कार्य करें. पुण्य बढ़ाएं.

