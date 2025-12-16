scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 16 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: संबंधों में सुधार होगा, मन के रिश्तों को संवारेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 16 December 2025, Capricorn Horoscope Today: उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी.शासन प्रशासन के प्रयास बल पाएंगे.सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.समकक्षों का भरोसा जीतेंगे.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर - पेशेवरों से बेहतर तालमेल बनाए रखेंगे.कार्यक्षेत्र में प्रबंधकीय अनुकूलन बना रहेगा.महत्वपूर्ण निर्णय सहजता से लेंगे.विस्तार कार्योंं पर फोकस रखेंगे.साख सम्मान में वृद्धि होगी.समकक्ष व वरिष्ठ सभी सहयोगी होंगे.कामकाज में सहजता बनी रहेगी.अपरिचित लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे.उचित अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे.प्रशासन के कार्यों में तेजी आएगी.उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी.शासन प्रशासन के प्रयास बल पाएंगे.सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.समकक्षों का भरोसा जीतेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लाभ व्यापार बढ़ाने में सफल होंगे.चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे.करियर में सक्रियता से काम लेंगे.स्मार्ट वर्क बनाए रखेंगे.वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा.पद प्रभाव में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति-  आर्थिक एवं वाणिज्यिक उपलब्धि पाएंगे.सरकारी लाभ का प्रतिशत संवारेगा.शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे.पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे.अधिकारियों से सहयोग संवाद बढ़ाएंगे.चर्चाओं में शामिल होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि वाले रिश्तेदारों से बढ़ाएंगे नजदीकी, करें ये खास उपाय 
अपने काम पर ध्यान देने का समय है, शुभ रंग- आसमानी 
परिस्थितियां शुभकर रहेंगी, सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा 
मकर: महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी, मन में किसी बात को लेकर टेंशन रहेगी 
मकर राशि वाले पेशेवर संकल्पों को करेंगे पूरा, भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे 

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के प्रयास सुखद बने रहेंगे.निजी मामलों में एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव बढ़ेगा.मित्रता को बल मिलेगा.चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे.वरिष्ठ सहयोगी होंगे.परस्पर भरोसा बढ़ेगा.भावनात्मकता बनाए रखेंगे.संबंधों में सुधार होगा.मन के रिश्तों को संवारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व बल पाएगा.अनुशासन बढ़ाएंगे.व्यवस्था का सम्मान करेंगे.स्वास्थ्य संवार पाएगा.स्पष्टता और बड़़प्पन रखेंगे.लक्ष्य बनाए रहेंगे.

शुभ अंक : 7 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : महाबली रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें.दबाव में न आएं.अनदेखी से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement