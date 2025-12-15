scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 15 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले रिश्तेदारों से बढ़ाएंगे नजदीकी, करें ये खास उपाय

Aaj ka Makar Rashifal 15 December 2025, Capricorn Horoscope Today: कामकाज संवार पर रहेगा.  प्रबंधन के कार्यों को गति देंगे.  कार्यक्षेत्र में अनुकूलता का संचार रहेगा.  प्रशासन के कार्य सहजता से बनेंगे.  पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा.  लोगों को जोड़ने में सफल होंगे.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर - प्रबंधन के प्रयास बेहतर बे व्यवस्था प्रबंधन व नीति नियमों पर जोर होगा.  भेंटवार्ता में सक्रियता रखेंगे. प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे.  कामकाज संवार पर रहेगा.  प्रबंधन के कार्यों को गति देंगे.  कार्यक्षेत्र में अनुकूलता का संचार रहेगा.  प्रशासन के कार्य सहजता से बनेंगे.  पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा.  लोगों को जोड़ने में सफल होंगे.  जिम्मदार रिश्तेदारों से नजदीकी बढ़ाएंगे.  भावनाओं पर अंकुश रखेंगे.  अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे.  करियर कारोबार में सभी सहयोगी होंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में प्रतिभा प्रदर्शान को संवारेंगे.  प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा.  स्पष्टता से काम लेंगे. वरिष्ठों और समकक्षों का साथ पाएंगे.  महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे.  पैतृक मामलों में शुभता बढ़ेगी.  योग्यता प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप बना रहेगा.  

धन संपत्ति- साझा प्रयासों को बढ़ाएंगे.  साख संवार पर बनी रहेगी.  लंबी अवधि की योजनाएं फलेंगी.  प्रशासन सहयोगी होगा.  लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा.  करियर व्यापार में सुधार आएगा.  जिम्मेदारियों को निभाएंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

परिस्थितियां शुभकर रहेंगी, सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा 
मकर: महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी, मन में किसी बात को लेकर टेंशन रहेगी 
मकर राशि वाले पेशेवर संकल्पों को करेंगे पूरा, भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे 
मकर: कोई अच्छी खबर आज मिलेगी, धन आगमन के रास्ते बढ़ेंगे 
मकर: आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, किसी को पैसा उधार ना दें 

प्रेम मैत्री- आपसी समन्वय से आगे बढ़ेंगे.  निजता का सम्मान करेंगे.  अपनों की खुशियों का ख्याल रखेंगे. भावनात्मक विषयों में सहजता को बढ़ाएंगे.  मित्र सहयोगी होंगे. घर परिवार में प्रभावशीलता बनाए रखेंगे.  रिश्तों में समन्वय रहेगा.  संतुलित व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- एक दूसरे के प्रति सहकार बनाए रखेंगे.  स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.  संवेदनशील रहेंगे.  योग प्राणायाम बढ़ाएंगे.  मनोबल ऊंचा रहेगा. 

Advertisement

शुभ अंक : 2 6 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : महादेव शिवशंभू की पूजा वंदना करें.  ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.  सहकार बढ़ाएं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement