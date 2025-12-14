आज 14 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: परिस्थितियां शुभकर रहेंगी, सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा

मकर - दीर्घकालिक योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. सुखद एवं मनोरंजक यात्रा होगी. भाग्य बल से हितलाभ में वृद्धि बनी रहेगी. बड़ों के प्रति आदर भाव बढ़ेगा. नेतृत्व क्षमता बढ़त पर रहेगी. अनुभवियां की सलाह लेंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. नवीन गतिविधि बल पाएंगी. कारोबार में सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. जनकल्याण के कार्योंं से जु़डें़गे. पुण्य बढ़ाने का प्रयास रहेगा. सभी का विश्वास बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में उत्साह और स्पष्टता रखेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. कारोबारी तेजी दिखाएंगे. साहस सक्रियता से काम लेंगे. परिस्थितियां शुभकर रहेंगी. सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवरों से मेलजोल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसर भुनाएंगे. लाभ में बढत बनी रहेगी. पेशेवर चर्चा में प्रभावी रहेंगे. वाणिजियक कार्योंं गति देंगे. विविध अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. भेंटवार्ताओं में साहस से अपना पक्ष रखेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में सहज होंगे. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. प्रेम और विश्वास को बल मिलेगा. कामकाजी अवरोध दूर होंगे. रिश्ते निभाने में आगे रहेंगे. विनम्र और मितभाषी रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. अपनों का ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्मार्ट कार्यशैली बनाए रखेंगे. खानपान में भव्यता बनाए रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य में सुधार बना रहेगा. जांच सकारात्मक रहेगी.

शुभ अंक : 5 और 8

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. इच्छित यात्रा करें.



