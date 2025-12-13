आज 13 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले पेशेवर संकल्पों को करेंगे पूरा, भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे

मकर - भाग्य की मदद से करियर व्यापार के मामलों में तेजी लाएंगे. पेशेवर सक्रियता दिखाएंगे. भावनात्मक विषयों में सहज होंगे. उच्च शिक्षा पर जोर देंगे. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. आस्था और अध्यात्म में रुचि लेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. सहज बने रहेंगे. आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. चहुंओर सफलता पाएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. धार्मिक एवं मनोरंजक यात्राओं पर जा सकते हैं. उतावलापन न दिखाएं. तथ्यों पर ध्यान दें. मित्र सहयोगी होंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. अवरोध दूर होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. कार्य व्यापार में लंबित मामले गति पाएंगे. आवश्यक विषयों में तेजी बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति - वित्तीय लेनदेन में सहज होंगे. पेशेवर संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां में सकारात्मकता बढ़ेगी. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. आर्थिक बचत व संग्रह पर ध्यान देंगे. प्रदर्शन प्रभावी बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घरवालों की इच्छा का सम्मान करेंगे. परिजनों का सहयोग मिलेगा. प्रेम और स्नेह के प्रयासों को बल मिलेगा. मन के मामले संवार पर बनाए रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. संबंधो में सुधार होगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे. समकक्षों का समर्थन पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. उच्च शैक्षिक मामले संवरेंगे. सोच ऊंची रखें. निसंकोच बने रहेंगे. सहजता अनुकूलता बनी रहेगी. सहयोग बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 4 6 और 8

शुभ रंग : नीला व श्याम

आज का उपाय : महावीर हनुमानजी के दर्शन करें. तिल तिलहन का दान व प्रयोग करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. धर्मस्थल जाएं.

