आज 12 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: संवाद में उतावले नहीं हों, स्पष्टता बनाए रहें

Aaj ka Makar Rashifal 12 December 2025, Capricorn Horoscope Today: निजी मामलों में निरंतरता बनाए रखें. परिजनों को साथ लेकर आगे बढ़ें. सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ें. व्यवस्थागत कार्योंं में रुचि रहेगी.

मकर - लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखें. न्यायिक आदेशों का पालन करें. कामकाज में स्पष्टता बनाए रखें. वाणी व्यवहार में विवेक विनम्रता बढ़ाएं. सबका मान सम्मान रखेंगे. नए लोगों से भेंट में स्पष्टता बढ़ाएंगे. खानपान का ध्यान रखेंगे. विविध कार्यों में सजगता से काम लेंगे. निजी मामलों में निरंतरता बनाए रखें. परिजनों को साथ लेकर आगे बढ़ें. सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ें. व्यवस्थागत कार्योंं में रुचि रहेगी. विविध गतिविधियों में विरोधियों से बचाव रखेंगे. बहकावे में नहीं आएं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से संबंध संवरेंगे. सहज गति से आगे बढ़ेंगे. करियर कारोबार में रुटीन पर ध्यान देंगे. व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन से बचेंगे. कामकाजी गतिविधियों में आत्मविश्वास बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों पर नियंत्रण बढ़ाएं. जल्दबाजी में नहीं आएं. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. बचत पर फोकस होगा. विविध विषयों में खर्च पर नियंत्रण रखें. सावधानी से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों की कमियों को उजागर न करें. अपनों के गुणों पर फोकस रखें. परिवार का वातावरण सामान्य रहेगा. भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएं. आवश्यक सूचना मिल सकती है. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं. करीबी के परामर्श से कार्य करें. भावनात्मक संवाद को अनदेखा न करें. सहकारिता बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- संवाद में उतावले नहीं हों. स्पष्टता बनाए रहें. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. सामंजस्य बढ़ाएंगे. आवेश में न आएं. सहजता से कार्य करें.

शुभ अंक : 6 8 और 9
शुभ रंग : समुदी्र

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. अनुशासन बढ़ाएं.
 

---- समाप्त ----
