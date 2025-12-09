scorecardresearch
 
आज 9 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: निजी मामलों में बेहतर रहेंगे, मित्रों का विश्वास पाएंगे

Aaj ka Makar Rashifal 9 December 2025, Capricorn Horoscope Today: कामकाजी परिस्थितियां में संतुलन बढ़ाएंगे. सूझबूझ व सहकारिता से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. मित्रों से संबंध घनिष्ठ होंगे.

मकर - साझीदारी को बेहतर बनाए रखेंगे. कामकाज में अनुकूलन रहेगा. वित्तीय गतिविधियों में प्रभावी े रहेंगे. निजी जीवन में शुभता का प्रतिशत बढ़ेगा. उद्योग व्यापार से जुड़ेंगे. सोच बड़ी रखें. कार्य विस्तार के अवसर भुनाएं. चर्चा में शामिल रहें. परस्पर सहयोग का भाव बना रहेगा. नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा. विविध मामले संवरेंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. कामकाजी परिस्थितियां में संतुलन बढ़ाएंगे. सूझबूझ व सहकारिता से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. मित्रों से संबंध घनिष्ठ होंगे.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग वाणिज्य में सबका सहयोग बना रहेगा. जल्दबाजी से बचेंगे. टीम वर्क में तेजी आएगी.योजनाओं को गति देंगे. सौदेबाजी में बेहतर होंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवरता पर बल देंगे.

धन संपत्ति-आर्थिक प्रतिफल अपेक्षा से अच्छा रहेगा. स्थायित्व बढ़ेगा. विविधि उपलब्धियों में वृद्धि होगी. औद्योगिक मामलों को संवारेंगे. कार्ययोजनाओं को बल मिलेगा. स्थायित्व पर जोर होगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे.

प्रेम मैत्री- दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ेगा. घ्र में प्रेम और स्नेह बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी. प्रियजन से भेंट होगी. निजी मामलों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का विश्वास पाएंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान को बढ़ावा मिलेगा. आवश्यक विषयों में गति आएगी. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. लोकप्रियता बढ़ेगी.

शुभ अंक : 2 5 8 और 9
शुभ रंग : अंजीर समान
आज का उपाय : महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. परस्पर सहयोग की भावना रखें.

---- समाप्त ----
