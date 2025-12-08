आज 8 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: अनुबंधों में प्रभावी रहेंगे, लालच प्रलोभन में नहीं आएंगे

मकर - टीम भावना पर जोर बढ़ाएंगे. सबका साथ और सहयोग बना रहेगा. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान देंगे. नियमों की अनदेखी से बचेंगे. व्यवस्था पर बल बना रहेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. साझा कोशिशों को बेहतर बनाएंगे. शासन से लाभ मिलने के संकेत हैं. कामकाज में सतर्कता बनाए रहेंगे. प्रबंधकीय विषयों में मजबूती आएगी. उद्योग कार्यों में शुभ स्थिति बनाए रखेंगे. लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. सभी का साथ और विश्वास पाएंगे. स्थायित्व के प्रयास पूरे होंगे. दाम्पत्य में सुख बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- सहकारी मामले गति लेंगे. उद्योग कार्यों में सहजता बढ़ेगी. पेशेवर संबंधों में गति आएगी. करियर कारोबार इच्छित प्रदर्शन करेेंगे. रणनीति को बेहतर बनाए रहेंगे. साझीदारों को साथ लेकर चलेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय फैसले लेने में तेजी दिखाएंग. लाभ प्रतिशत बढ़ाने पर फोकस होगा. लेनदेन में भरोसा बढ़ेगा. अनुबंधों में प्रभावी रहेंगे. लालच प्रलोभन में नहीं आएंगे. टीम भावना पर जोर होगा. नेतृत्व संवारेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह से संबंध मजबूत बनेंगे. भावनाएं संतुलित बनी रहेंगी. मन की बात अपनों से सहजता से कहेंगे. रचनात्मकता से संबंधों को संवारेंगे. रिश्ते में उत्साह दिखाएंगे. वाणी व्यवहार को बेहतर बनाए रहेंगे. परिवार में खुशियां बढ़ी रहेंगी. विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करें. अपनों का साथ सहयोग रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- साहस से काम लेंगे. सजगता बढ़ाएंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. साझा मामले गति लेंगे. खानपान में सात्विकता रखेंगे.

शुभ अंक: 2 5 और 8

शुभ रंग: समुद्रीआज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. आपसी सहयोग रखें.

