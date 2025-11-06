आज 6 नवंबर 2025 मकर राशिफल: लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा, कार्य और संबंध दोनों में संतुलन रहेगा

मकर - मित्रों और समकक्षों की मदद से चहुंओर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्य प्रदर्शन संवार पर रहेगा. बड़ों की बात ध्यान से सुनेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. मित्रों से मुलाकात के अवसर बनेंगे. खुशियों को अपनों कें संग बांटेंगे. लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. रुटीन संवारेंगे. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. प्रबंधन में रुचि लेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक नीतियों का अनुपालन बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्या में शीघ्रता दिखाएंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. जीत पर जोर बना रहेगा. पेशेवर सहयोग देंगे. कार्य व्यापार में बेहतर करेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रबंधन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. महत्चपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कामकाज पर फोकस रखेंगे. आधुनिक तौर तरीकों से कार्य करेंगे. लेनदेन की समझ बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- अपनों पर भरोसा बना रहेगा. अच्छे मित्र साबित होंगे. सभी का सहयोग समर्थन पाएंगे. हर्ष आनंद के अवसर रहेंगे. भावनात्मक मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. सुख सौख्य बढ़ाएंगे. संबंध मजबूत होंगे. वचन निभाएंगे. प्रसन्नता बढ़ेगी. सुखद परिस्थितियों की निर्मिति होगी. दोस्तों का साथ रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कलाकौशल को बल मिलेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. साख बढ़ेगी. अध्ययन अध्यापन में रुचि रहेगी. आज्ञाकारिता रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे.

शुभ अंक : 6 और 8

शुभ रंग : हल्का भूरा

आज का उपाय : भगवान विष्णु और लक्ष्मीजी की पूजा करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं और फलों का दान बढ़ाएं. वचन रखें.

