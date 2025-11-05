आज 5 नवंबर 2025 मकर राशिफल: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, किसी गरीब को भोजन दान करें

मकर राशि
आज कार्यों के नतीजे आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाले हैं. अनजान लोगों से मुलाकात होगी. धन लाभ के योग बने हैं. खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं. यात्रा से लाभ होगा. व्यापार में बढ़त देखने को मिलेगी.
आर्थिक: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से लाभ मिलेगा.
प्रेम-विवाह: घर-परिवार में सुखद माहौल रहेगा. साथी के साथ घूमने या किसी आयोजन में जाने का योग है.
पढ़ाई: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन भाग्यशाली है. किसी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.
सेहत: एनर्जी बनी रहेगी. जंक फूड से दूरी रखें.
आज का उपाय: किसी गरीब को भोजन दान करें.
शुभ रंग: आसमानी
शुभ अंक: 4