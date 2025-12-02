आज 2 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले करियर व्यवसाय में तेजी रखेंगे, निजी मामले सुखद बनेंगे

मकर - व्यक्तिगत मामले सामान्य रहेंगे. प्रबंधन व प्रशासन से जुड़े मामलों में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन रहेगा. कार्यव्यवस्था को मजबूत बनाए रखेंगे. घर से करीबी बढ़ेगी. सुख सौख्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढेगा. सबके प्रति मान-सम्मान का भाव रखेंगे. तर्क बहस से बचेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. करियर व्यवसाय बल पाएगा. योजनाएं रुटीन में आगे बढ़ेंगी. व्यावसायिक पक्ष संतुलित रहेगा. प्रबंधन उम्मीद से अच्छा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय - पेशेवरता पर जोर बनाए रहेंगे. योजनाओं को उत्साह से आगे बढ़ाएंगे. प्रतियोगिता में अच्छा करेंगे. स्तरहीन चर्चाओं से दूर रहेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह पर जोर देंगे. टीम वर्क से कार्य करेंगे.

धन संपत्ति- लाभ व प्रतिफल अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् बनी रहेगी. भवन वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे. उपयोगी वस्तु क्रय कर सकते हैं. करियर व्यवसाय में तेजी रखेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में अपनों की बातों को ध्यान से सुनें. रिश्तों में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. वाणी व्यवहार में विनम्र रहें. समता संतुलन बढ़ाएं. शुभचिंतकों से भेंट होगी. उचित अवसर पर राय रखेंगे. अपनों के साथ वाद विवाद में नहीं उलझें. जिम्मेदारों से चर्चा बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवरेगा. निजी मामले सुखद बनेंगे. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. रिश्तों को प्रभावित न होने दें. आशंकाओं से मुक्त रहें. सभी के प्रति आदर सत्कार रखें.

शुभ अंक : 2 5 8 और 9

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. क्षमाभाव बढ़ाएं.

---- समाप्त ----