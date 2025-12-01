आज 1 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: मन की बात कह पाएंगे, लोगों के साथ तालमेल रखेंगे

मकर - साहस पराक्रम से जगह बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण बातें करीबियों से साझा कर पाएंगे. कार्य विस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. साझा संवाद बढ़ाएंगे. साहसिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे. वित्तीय मामलों में आगे रहेंगे. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. भाईचारा बढ़ाएंगे. साख सम्मान बढ़ेगा. पेशेवर शुभता सहजता का लाभ उठाएंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. संपर्क संवाद बढ़ा रहेगा. अपनों के साथ मनोबल बढ़ाएगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सामाजिक प्रयासों पर जोर रहेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय - लक्ष्यों को साधेंगे. योजनाओं पर फोकस रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ेंगे. सहजता सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. श्रेष्ठ जनों से भेंट मुलाकात होगी. कार्यशैली प्रभावी रहेगी.

धन संपत्ति- विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. आर्थिक प्रयासों को संवारने में सफल होंगे. लाभ संवार पर बना रहेगा. भरोसे पर खरे उतरेंगे. भेंटवार्ता को उचित दशा-दिशा में बनाए रखने में सफल रहेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त हांगी.

प्रेम मैत्री- बंधुजनों के प्रति सहयोग समर्पण दिखाएंगे. रक्त संबंधियों से सहजता बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह पर जोर देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मन की बात कह पाएंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. लोगों के साथ तालमेल रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. सकारात्मकता बल पाएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. उत्साह मनोबल से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान संवरेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी.

Advertisement

शुभ अंक : 2 4 और 6

शुभ रंग : मूनलाइट

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. पहल पराक्रम बनाए रखें.



---- समाप्त ----