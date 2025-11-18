आज 18 नवंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशिफल वालों के करियर और साझेदारी में मिलेगी गति, स्वास्थ्य और संबंधों में बढ़ेगा संतुलन

मेष - साझीदारी के कार्यों को गति मिलेगी. उद्योग व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. टीम वर्क से लाभ में बढ़ोतरी होगी. लोगों का भरोसा जीतेंगे. करियर और कारोबार से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मित्र संख्या में वृद्धि होगी. व्यक्तित्व बल पाएगा. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. साझीदारी में सफल होंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. व्यापार पर फोकस रहेगा. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. स्वयं पर फोकस बनाए रखेंगे.

और पढ़ें

नौकरी और व्यवसाय - करियर और कारोबार में उछाल बना रहेगा. गरिमा और गोपनीयता पर बल रखेंगे. सबको जोड़ें रखने में सफल होंगे. उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे. प्रतिभा संवार पाएगी. व्यवस्था पर फोकस होगा.

धन और संपत्ति - आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ेंगे. वित्त प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. योजनाओं को समय पर पूरा करेंगे. सामूहिक प्रयास बनाए रखें. भूमि भवन के मामले गति लेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा.

प्रेम और मैत्री - घर, परिवार और अपनों के साथ में विश्वास बढ़ेगा. रिश्तों में सहयोग और समर्पण बनाए रखेंगे. सहकार से आगे बढ़ेंगे. घरेलू वातावरण में शुभता का संचार रहेगा. सुख-सौख्य में वृद्धि होगी. प्रियजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे. मित्र भावना से आगे बढ़ेंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

स्वास्थ्य और मनोबल - गोपनीयता बनाए रखेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. सकारात्मक और प्रभावशाली रहेंगे. उचित निर्णय लेंगे. ऊर्जा बढ़ेगी. संवेदनशील रहेंगे. रूटीन पर ध्यान देंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 2 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. नवाचार पर जोर रखें.

---- समाप्त ----